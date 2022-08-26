Москва, 26 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Переход на расчеты в национальных валютах является современным макроэкономическим трендом, который стал следствием санкционной политики США и стран Запада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

«Это особенно актуально в рамках различных торговых и валютных союзов и объединений, к числу которых относится ЕАЭС, — сказал Марков. — Использование национальных валют в межгосударственных расчетах повышает роль экономики страны, чья валюта используется в расчетах, на международной экономической арене. Кроме того, это может способствовать активизации и увеличению ее торгового оборота. Однако важным условием для этого является обеспечение ликвидного и прозрачного механизма конвертации данной валюты в валюты других стран».

По его словам, возможность для стран ЕАЭС рассчитываться без SWIFT, в том числе с использованием Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, является в текущих условиях жизненно важным моментом.

«Так как России постоянно угрожают полным отключением от SWIFT, то должны быть альтернативные пути расчетов между странами ЕАЭС, чтобы торговля и расчеты между ними не прерывались», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее центральным банкам стран ЕАЭС посоветовали провести консультации по вопросу формирования обменных курсов национальных валют.