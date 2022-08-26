Сеул, 26 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Пак Бо Гюн обратился к своим коллегам из Китая и Японии с просьбой поддержать заявку страны на право проведения главного континентального турнира в 2023 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что с данной просьбой представитель Южной Кореи выступил в ходе видеовстречи с министром культуры и туризма Китая Ху Хэпином и министром образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Кэико Накаокой.

Помимо Южной Кореи за право проведения Кубка Азии по футболу борются Австралия, Катар и Индонезия.