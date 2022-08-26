Токио, 26 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Директор Международного энергетического агентства по энергетическим рынкам и безопасности Кейсуке Садамори положительно оценил решение Японии об использовании атомной энергии, как сообщает 26 августа CNBC.

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Ранее, 24 августа, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о том, что Япония намерена перезапустить простаивающие АЭС и изучить возможность разработки реакторов нового поколения.

Выступая в программе CNBC, Садамори поддержал новую стратегию Японии.

«Это очень хорошая и обнадеживающая новость как с точки зрения безопасности энергоснабжения, так и с точки зрения смягчения последствий изменения климата», — сказал он и добавил, что Япония «сжигала много ископаемого топлива, чтобы восполнить недостаток атомной энергии после аварии на Фукусиме».

Рынки ископаемого топлива, в частности природного газа, в последнее время были «очень напряженными», особенно в Европе, пояснил Садамори.

«Перезапуск японских атомных электростанций будет полезен с точки зрения высвобождения значительных объемов СПГ на мировом рынке», — сказал он.