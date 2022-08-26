Джакарта, 26 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Индонезии откроют новую учебную эскадрилью для обучения пилотов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

В рамках учебной эскадрильи пройдет обучение пилотов БПЛА. После прохождения базового обучения пилоты беспилотных летательных аппаратов продолжат свое обучение в форме повышения квалификации в 51-й авиационной эскадрилье в Понтианаке, Западный Калимантан.

В процессе обучения учебная эскадрилья приняла на вооружение новейшую платформу беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах повторил, что страна по-прежнему не признает действующее правление в Афганистане, несмотря на индонезийскую миссию по оказанию гуманитарной помощи.

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