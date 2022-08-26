Лондон, 26 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Почтовые работники Великобритании начали забастовку, которую их профсоюз назвал «крупнейшей забастовкой лета», после того как переговоры между руководством Royal Mail и профсоюзом работников связи зашли в тупик. Об этом 26 августа сообщает Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Более 100 000 почтовых работников проголосовали за забастовку после неудачных переговоров о зарплате и условиях работы. Забастовка начинается в пятницу 26 мая, а также объявлена на 31 августа и 8 и 9 сентября.

«Мы увидим огромное единение трудящихся в деревнях, поселках и городах по всей стране, — сказал генеральный секретарь профсоюза работников связи CWU Дэйв Уорд. — Нет никаких сомнений в том, что почтовые работники полностью едины в своей решимости добиться достойного, должного повышения заработной платы, которого они заслуживают».

Royal Mail заявила, что предложила работникам повышение зарплаты на 5,5%.

CWU, в свою очередь, заявил, что Royal Mail «навязала работникам повышение на 2% без согласия профсоюза», которое дополнила предложением дополнительных 1,5% в зависимости от условий и единовременной выплаты в размере 500 фунтов.

Работники также не согласны с руководством Royal Mail в описании причин срыва переговоров.

«Наши двери остаются открытыми, — заявили в Royal Mail. — Мы надеялись провести переговоры на этой неделе… но [CWU] не смог этого сделать».

«CWU потребовал встречи на высшем уровне с председателем и генеральным директором Royal Mail, — заявили в профсоюзе. — Royal Mail отказалась от этой встречи».