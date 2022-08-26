Южно-Сахалинск, 26 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Холмске днём 26 августа произошёл пожар в многоквартирном жилом доме №136 по улице Советской. Спасаясь от огня женщина выбросила из окна на 4-м этаже ребёнка. Видео очевидцев опубликовало ИА Сах. ком.

Dave Hogg Пожар

Читайте также: В Прикамье один человек стал жертвой пожара

На опубликованном видео видно, как сначала из окна выбросили одеяло с криками «Помогите!». Прохожие внизу растянули одеяло и успели поймать выброшенного следом из горящей квартиры ребёнка. Позже, спасаясь от огня в окно выпругнула и женщина.

По информации областного управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 17:33 по местному времени. Спасатели прибыли на место уже через пять минут. Из дома были эвакуированы 12 человек.

В 18:09 пожар был полностью ликвидирован. Сообщается об одном пострадавшем человеке, погибших — нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Лысьвенском городском округе Пермского края произошёл смертельный пожар. Его жертвой стал один человек.