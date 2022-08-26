Лысьва, Пермский край, , 10:09 — REGNUM В Лысьвенском городском округе Пермского края произошёл смертельный пожар. Его жертвой стал один человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожарные Mchs.gov.ru

В деревне Большой Кумыш во второй половине дня 25 августа горел дачный дом с надворными постройками и баня. Общая площадь пожара составила 153 квадратных метра. Причины возгорания устанавливаются.

Стоит отметить, за сутки (25 августа) на территории Прикамья зарегистрировано 17 пожаров, из них три происшествия — в Лысьве. При пожарах один человек погиб, ещё один — получил травмы. Основной причиной возгораний названо неосторожное обращение с огнем. Добавим, за аналогичный период 2021 года в регионе зафиксировано 12 пожаров.