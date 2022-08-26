Канберра, 26 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. 26 августа в эфире телеканала Nine News главный казначей Австралии Джим Чалмерс рассказал об экономических проблемах страны в преддверии саммита по труду, который федеральное правительство организует в Канберре на следующей неделе.

Флаг Австралии

Выступая из Логана, к югу от Брисбена (штат Квинсленд), Чалмерс прямо заявил, что пандемия коронавируса продолжает оказывать огромное влияние на рынок труда в Австралии.

«Ковид и постковидный синдром полностью разрушили наш рынок труда», — сказал казначей.

«Теперь мы опубликовали цифры, которые показывают, что около 31 000 австралийцев ежедневно пропускают работу из-за воздействия постковидного синдрома, что является частью более серьёзной проблемы, с которой мы сталкиваемся при борьбе с самим ковидом», — добавил чиновник.