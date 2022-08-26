Рустави, Грузия, , 23:13 — REGNUM Число заключённых, голодающих в тюрьме № 6 города Рустави, превысило 75 человек, сообщает 25 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

Тюрьма Rennett Stowe

Уже больше недели они протестуют против бесчеловечного и унижающего достоинство обращения со стороны тюремной администрации. Родственники заключённых собрались сегодня в тюрьме и рассказали о тяжёлых условиях, в которых приходится жить их близким. Заключённых, объявивших голодовку, держат без воды, им не дают сигарет, из-за вымышленных предлогов им запрещено ходить на свидания. Имеют место даже пытки осуждённых.

Напомним, что 25 августа заключённые тюрьмы № 6 опубликовали письмо, адресованное Народному защитнику (омбудсмену), а также должностным лицам правительства Грузии. Они не собираются прекращать голодовку до тех пор, пока тюремное начальство не покинет своих постов.