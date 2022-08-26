Стокгольм, 26 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Лидеры парламентских партий Швеции выразили слова поддержки лидеру Центристов Анни Лёф после сообщений о том, что политик была одной из целей Теодора Энгстрёма, задержанного по горячим следам после убийства психиатра на полях политической недели в Висбю. Поддержку Лёф шведские политики выразили у себя в соцсетях.

Pixabay.com Флаг Швеции

«Абсолютно ужасно слышать, что тот же самый человек планировал нападение и на тебя», — обратился к Лёф лидер оппозиции Ульф Кристерссон в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Когда выборные должностные лица и государственные служащие подвергаются ненависти, угрозам и насилию, это ужасно для них самих и их родственников. Это также угрожает основам шведской демократии», — написала в Twitter премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

«Можешь рассчитывать на мою искреннюю поддержку в этом деле. Угрозы в адрес политиков подрывают демократию, и безопасность должна быть гарантирована», — написала в Twitter лидер Христианских демократов Эбба Буш.

«Это просто ужасно, что Анни Лёф, моя подруга и мощный политик, была мишенью этого убийцы», — заявила лидер Левых Нуши Дадгостар в эфире телеканала SVT.