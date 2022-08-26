Москва, 26 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Большой десантный корабль «Иван Грен» завершил работу в Кандалакше Мурманской области. Два дня судно с агитационно-пропагандистской акцией «Сила в Правде» было открыто для посетителей, на котором побывало несколько тысяч зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

ВМФ России БДК «Иван Грен»

«Военным морякам была организована тёплая встреча в соответствии с русскими традициями — с хлебом-солью. Прямо на морской набережной состоялся концертная программа военных музыкантов и флотских артистов», — указано в сообщении.

Следующей остановкой станет Архангельск, где судно пробудет в период с 28 августа по 1 сентября. Планируется, что в первый этап агитпохода корабль также отправится на Новую Землю, в посёлок Белушья Губа и в Североморск. Второй этап начнётся 19 сентября, где «Иван Грен» пройдёт по Северному морскому пути до посёлка Диксон. Агитационно-пропагандистская акция «Сила в Правде», завершится 4 октября в Дудинке.

Отметим, что большой десантный корабль проекта 11 711 «Иван Грен» состоит на вооружении Северного флота. Судно было заложено 23 декабря 2004 года, 18 мая 2012 года было спущено на воду, а введён в эксплуатацию 20 июня 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Северном флоте стартовала уникальная агитационно-пропагандистская акция «Сила в Правде», в которой впервые будет задействован участник Главного военно-морского парада большой десантный корабль «Иван Грен». Его экипаж вместе с концертными бригадами военного оркестра и ансамбля Северного флота, музейными экспонатами, исторической и современной военной техникой на борту совершает агитпоход по приморским городам и посёлкам Крайнего Севера и российской Арктики.

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