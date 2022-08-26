Южно-Сахалинск, 26 августа, 2022, 09:50 — ИА Регнум. На Сахалине инспектора Росрыболовства за неделю с 18 по 24 августа в ходе рейдовых мероприятий изъяли у браконьеров почти 100 кг красной икры и 132 хвоста горбуши, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Сахалино-Курильском ТУ Росрыболовства.

Puschinka Красная икра

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Самая крупная партия икры была изъята 18 августа в Макаровском районе на реке Гребянка. Мужчина рыбачил с применением запрещенного орудия лова — ручным сачком. Он успел заготовить 41,22 кг красной икры. Нанесённый ущерб составил 1 151 501 рубль.

Как сообщало ИА REGNUM, группе браконьеров, которые занимались незаконным выловом осетровых в Азовском море, вынес приговор Ленинский районный суд Республики Крым, сообщили 18 августа в пресс-службе суда. Ущерб, причинённый их действиями, оценили в почти 10 млн рублей.