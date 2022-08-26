Луанда, 26 августа, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Алжире состоялось финальное подведение итогов конкурса «Десантный взвод», проводимого в рамках Армейских Международных Игр 2022 года, победителями которого в разных дивизионах стали сразу две страны — Россия и Алжир. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Собрание судей, представляющих страны-участницы, прошло на территории офицерского дома в городе Блида.

пресс-служба Минобороны РФ «После того, как были подсчитаны все результаты и все участники пришли к единому мнению, был подписан протокол собрания. Российская Федерация и Алжир заняли первые места, но в разных дивизионах. Наша команда показала действительно блестящий результат».

В конкурсе, который проводится в североафриканской стране с 15 по 27 августа, были задействованы военный аэродром Буфарик, полигоны Бугар, Шаршаль и Айн Уисара. В боевом мастерстве состязаются команды из 16 стран: Алжира, России, Белоруссии, Китая, Индии, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Сирии, Венесуэлы, Никарагуа, Конго, Мали, Судана и Буркина Фасо.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская команда вышла в финал соревнований по танковому биатлону на проходящих в России Международных Армейских играх 2022 года.