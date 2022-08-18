Симферополь, , 13:30 — REGNUM Группе браконьеров, которые занимались незаконным выловом осетровых в Азовском море, вынес приговор Ленинский районный суд Республики Крым, сообщили 18 августа в пресс-службе суда. Ущерб, причинённый их действиями, оценили в почти 10 млн рублей.

Осетр EliteWar

Как установлено в суде, в феврале 2021 года шестеро участников группы, в том числе один находившийся в розыске, решили добыть рыбу браконьерскими методами с целью дальнейшей продажи.

«18 февраля преступная группа прибыла к причалу, расположенному в с. Курортное Ленинского района и с помощью автомобиля «ЗИЛ-131» осуществила спуск катера «Мира» в акваторию Азовского моря, затем используя навигационный прибор бригада направилась по точкам заданных координат прибора на вылов рыбы с помощью сетей, которые уже были там заранее установлены», — сообщили в суде.

Результатом рыбалки стало около 400 килограммов рыбы: 67 экземпляров русского осетра, три экземпляра севрюги и два экземпляра белуги. Ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам Азовского моря, составил н 9 миллионов 872 тысячи 37 рублей.

Браконьеры были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России при разгрузке рыбы с катера в тайник, расположенный на причале.

Подсудимые в ходе суда вину признали полностью и раскаялись. Суд признал их виновными в незаконной добыче и хранении особо ценных водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору, а также в пособничестве в незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов.

«Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения преступления, сведения о личностях подсудимых, назначил трём виновным наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы условно на три года, а одному виновному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года», — говорится в сообщении суда.

Также суд удовлетворил гражданский иск к подсудимым на сумму 9 миллионов 872 тысячи 37 рублей.