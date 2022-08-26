Гаага, Нидерланды, , 09:50 — REGNUM Известие о том, что власти нидерландского города Гаага намерены попросить о временном освобождении от ограничительных мер ЕС против России, иронично прокомментировал 26 августа телеграм-канал rlz_the_kraken:

Суд в Гааге Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Помните, как киевский режим предвещал нам «ужасную Гаагу»? Ну так вот, с Гаагой всё вышло несколько иначе. Нидерландский город хочет не трибунал провести, а добиться освобождения от исполнения антироссийских санкций ЕС. Оказалось, что без российских компаний тяжко, а без Газпрома — вообще труба.

Если идти на поводу ЕС, то следует обрубить контракты до 10 октября, но это закончится крайне плохо. Альтернативу тому же Газпрому искали два месяца, но так и не смогли найти. Так что Гаага просит освободить её от самоубийственных обязательств хотя бы до 1 января. Ну а там, глядишь, и другие посговорчивее станут и не придётся просить в одиночку. Всё-таки зима отрезвляет буйные головы».

Как сообщало ИА REGNUM, о просьбе сделать исключение для текущего соглашения с «Газпромом» до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасности поставок и облегчить переговоры, написала член муниципалитета Саскии Брюйнс городскому совету.

Читайте также: Гаага попросит временно вывести город из-под антироссийских санкций ЕС