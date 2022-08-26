Сеул, 26 августа, 2022, 09:22 — ИА Регнум. 25 августа в столице Южной Кореи стартовал 24-й Международный фестиваль женского кино. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Rocco Lucia Кинофестиваль

Согласно опубликованным данным, на фестивале покажут 122 картины из 33 стран.

Известно, что фестиваль открыл документальный фильм режиссеров Тиа Лессин и Эммы Пилдес «Движение Джейн», который повествует о нелегальной группировке, которая подпольно помогала женщинам делать доступные и безопасные аборты.

Сообщается, что 26 картин из 15 стран можно посмотреть онлайн на официальном сайте мероприятия.

Отметим, что фестиваль, проводящийся с 1997 года, продлится до 1 сентября.