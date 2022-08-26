Джакарта, 26 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Индонезия сделала заявление в адрес премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, который раскритиковал освобождение балийского террориста Умара Патека на праздновании независимости Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что следит за новостями, появившимися в австралийских СМИ относительно предоставления амнистии.

«Однако в рамках судебного процесса в Индонезии предоставление амнистии является осуществлением действующего в Индонезии правового администрирования», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Ранее Австралия раскритиковала Индонезию за предоставление амнистии Умару Патеку.

«Индонезия проинформировала нас об этом решении, и мы проинформировали Индонезию о наших взглядах на это решение», — заявил Энтони Альбанезе.

Правительство Индонезии сократило срок заключения балийского террориста на пять месяцев. Это не первый случай, когда балийский террорист получает ремиссию. Предоставление ремиссии на этот раз позволяет получить условно-досрочное освобождение в августе 2022 года. Чтобы получить условно-досрочное освобождение, Умару Патеку пришлось отсидеть две трети уголовного срока.

В 2012 году индонезийский суд приговорил террориста, виновного в событиях на Бали в 2002 году, к 20 годам тюремного заключения. Теракт на Бали убил 202 человека, в том числе, 88 австралийцев.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии обратилось к правительству Папуа — Новой Гвинеи с просьбой немедленно расследовать и наказать стрелявших в индонезийских рыбаков.