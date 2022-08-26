Стокгольм, , 08:32 — REGNUM В связи с надвигающейся рецессией в Швеции Стокгольмская торговая палата подсчитала ежемесячные расходы семьи с двумя детьми, проживающей в отдельном доме и имеющей автомобиль. Согласно расчётам, расходы для среднего домохозяйства в следующем году в Швеции увеличатся примерно на 30% за последние 24 месяца.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Вопросы инфляции стали главной темой дебатов между министром финансов Швеции Микаэлем Дамбергом и официальным представителем Умеренных по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон, когда оба политика встретились для дискуссии на телеканале SVT в ночь на 26 августа.

Отмечается, что самым острым вопросом для Дамберга и Свантессон стало будущее фонда страхования по безработице. Правительство хочет увеличить отчисления, в то время как оппозиция намерена сократить объемы фонда.

По словам Свантессон, невозможно добиться изменения экономической конъектуры в Швеции, если граждане будут осознавать, что получать различного рода пособия гораздо прибыльнее, чем ходить на работу.