Токио, , 07:55 — REGNUM Полиция Японии считает, что убийство бывшего премьер-министра Синдзо Абэ стало возможным из-за ошибок при обеспечении его безопасности. Это следует из распространённого 26 августа доклада полицейского управления страны.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперты ведомства выявили в действиях сотрудников полиции два основных недостатка — плохое планирование охраны мероприятия и отсутствие сотрудников за импровизированной сценой, где бесконтрольно проезжали автомобили и проходили пешеходы.

Отмечается, что в день завершившегося трагедией выступления Абэ были приняты такие же меры безопасности, как и при выступлении генерального секретаря Либерально-демократической партии Тосимицу Мотэги. И они также не учитывали риска при стрельбе сзади.

Если бы не эти ошибки, полиция оценивает вероятность предотвращения покушения на Абэ, как достаточно высокую.

Правоохранители намерены в течение года разработать новые стандарты охраны публичных мероприятий с участием высокопоставленных лиц и политиков. В них, в частности, будут активно задействованы возможности современных беспилотников, а также предусмотрены другие меры пассивной и активной защиты.

Синдзо Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления с речью в ходе избирательной кампании в городе Нара. В политика выстрелил из самодельного оружия 41-летний бывший военный Тэцуя Ямагами.

Как сообщало ИА REGNUM, на церемонию государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая состоится в Токио 27 сентября, будет допущено не более шести тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии на похороны Синдзо Абэ допустят не более 6000 человек