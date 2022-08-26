Екатеринбург, , 08:20 — REGNUM Появление стелы «Город трудовой доблести» обойдётся Екатеринбургу в 159,4 млн рублей. Конкурс по поиску подрядчика объявила администрация уральской столицы.

Екатеринбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документации, стелу возведут в Железнодорожном районе, рядом с кинотеатром «Космос». За этот вариант на сайте городской администрации проголосовали 63,4% екатеринбуржцев.

Заявки принимают до 2 сентября, аукцион завершат 5 сентября. Предполагается, что стелу возведут до 10 июня 2023 года.

Напомним, статус «Город трудовой доблести» столица Урала получила в июле 2020 года. Тогда президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении подобного звания 20 городам. В том числе звание получил Нижний Тагил Свердловской области. Стелу открыли здесь 12 августа 2022 года.