Тегеран, 26 августа, 2022, 07:42 — ИА Регнум. 25 августа министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан назвал развитие экономических отношений с африканскими странами, особенно с Танзанией, одним из приоритетов внешней политики ИРИ. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан выступил с речью на совместной встрече экономических и торговых активистов из Ирана и Танзании, отметив, что Танзания всегда занимала особое место во внешней политике Ирана.

«Народы и официальные лица обеих стран положительно относятся друг к другу», — сообщил он.

«Создание совместной экономической комиссии двух стран с целью реализации наших приоритетных целей и планов может стать отправной точкой для дальнейшего сотрудничества», — отметил иранский дипломат.

Как сообщает агентство IRNA, группа экономических экспертов и активистов из Ирана и Танзании приняла участие в совместном экономическом совещании.