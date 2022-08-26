Токио, , 07:26 — REGNUM Власти Японии выделят Африке около $30 млрд в качестве помощи для развития стран континента, сообщает газета Sankei Shimbun.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

О выделении средств будет объявлено на Токийской международной конференции по развитию Африки (TICAD), которая в этом году пройдет в Тунисе с 27 по 28 августа.

На мероприятии от Японии будет присутствовать премьер-министр страны Фумио Кисида. Участники встречи должны будут обсудить проблемы продовольственной безопасности и изменения климата на африканском континенте.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая глава МИД Сенегала Айсата Таль Саль заявила, что 257 млн человек страдают от голода в Африке. Она отметила, что в основном проблема касается стран южнее пустыни Сахара.

Читайте также: МИД Сенегала: в Африке голодают 257 млн человек