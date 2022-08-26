Пекин, 26 августа, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Поскольку несколько регионов на юго-западе Китая, включая провинцию Сычуань и город центрального подчинения Чунцин столкнулись с сильнейшей за последние десятилетия жарой, Китай перешел на использование высокотехнологичного оборудования, такого как беспилотные летательные аппараты (БПЛА) или даже ракеты, чтобы помочь бороться с экстремальными погодными условиями, сообщает 26 августа газета Global Times.

Mil.news.sina.com.cn Беспилотный летательный аппарат Wing Loong II Pterodactyl I

Беспилотный летательный аппарат «Wing Loong-2H» взлетел с аэродрома в провинции Сычуань и провел операции по изменению погоды. Согласно информации, предоставленной Корпорацией авиационной промышленности Китая, во время почти четырехчасового полета беспилотник поджег 20 стержней с йодистым серебром, чтобы создать «искусственный дождь» для пострадавшего от засухи региона.

Это не первый случай, когда беспилотники китайского производства выполняют гражданские миссии, такие как помощь при стихийных бедствиях, хотя они широко известны как вооруженные разведывательные беспилотники для военных целей. Беспилотник также помог предоставить сетевые услуги для аварийно-спасательных работ в больнице в пострадавшем от наводнения Чжэнчжоу в прошлом году.

Миссия в Сычуани вновь продемонстрировала многочисленные преимущества «Wing Loong-2H» в качестве беспилотника для оказания помощи в случае стихийных бедствий, такие как низкие эксплуатационные расходы, широкий радиус действия и хорошие показатели безопасности. Он также предоставляет подлинные данные и опыт для мировой метеорологической отрасли.

Помимо беспилотных летательных аппаратов, для борьбы с жаркой погодой были также применены ракеты. Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co., входящая в состав China Aerospace Science and Technology Corp., отправила специальные ракеты для изменения погоды в провинции Сычуань, Чунцин и Гуйчжоу для оказания технической поддержки и оборудования.

Global Times узнала от сотрудника компании, что с мая Shaanxi Zhongtian отправила в Сычуань 1467 ракет различной конфигурации, а также 240 авиационных огнеметных полос и другое оборудование, чтобы помочь региону бороться с экстремальными погодными условиями. С июля компания также предоставила Гуйчжоу тысячи ракет, а также другие устройства.

Недавно ракеты компании, модифицирующие погодные условия, успешно обеспечили водой такие регионы, как город Мяньян в провинции Сычуань. Это ослабило местную засуху и снизило риск лесных пожаров. Сычуань и Чунцин недавно пострадали от аномальной жары, что оказало давление на местное электроснабжение. Чиновники предприняли ряд мер для урегулирования ситуации, в том числе приказав промышленным компаниям приостановить производство, чтобы гарантировать энергоснабжение жителей.