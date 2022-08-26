Владивосток, , 06:05 — REGNUM Отряд добровольцев «Тигр» из Приморья уничтожил американского наёмника в ходе спецоперации в защиту Донбасса.

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«Первый результат работы «Тигра». Уничтожен американский наёмник. И это в первом боестолкновении буквально сразу после прибытия на передовую! На позиции наших добровольцев вышла подготовленная группа наёмников из разных стран. Никто из приморцев не дрогнул. Атаку отбили, позиции отстояли», — сообщил 26 августа в своём телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, с февраля 2022 года в Донбассе и на освобожденных территориях бывшей УССР обезврежено более 611 тыс. мин и неразорвавшихся снарядов.