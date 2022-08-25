Москва, 25 августа, 2022, 22:55 — ИА Регнум. С февраля 2022 года в Донбассе и на освобожденных территориях бывш. УССР обезврежено более 611 тыс. мин и неразорвавшихся снарядов, сообщает 25 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Татьяна Стоянович ИА REGNUM Стабилизатор миномётного снаряда

Очисткой территории от взрывоопасных предметов занимаются сапёры Вооруженных сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской Народных Республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных территорий б. УССР от взрывоопасных предметов.

Всего проверено: 20 262,746 га территории, 1401 здание (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 202,11 км дорог. Обнаружено и обезврежено 611 692 взрывоопасных предмета», — сообщает Межведомственный координационный штаб.