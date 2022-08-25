Более 610 тыс. мин и снарядов обезврежено сапёрами в Донбассе и в б. УССР
Москва, 25 августа, 2022, 22:55 — ИА Регнум. С февраля 2022 года в Донбассе и на освобожденных территориях бывш. УССР обезврежено более 611 тыс. мин и неразорвавшихся снарядов, сообщает 25 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.
Очисткой территории от взрывоопасных предметов занимаются сапёры Вооруженных сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской Народных Республик.
«Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской Народных Республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных территорий б. УССР от взрывоопасных предметов.
Всего проверено: 20 262,746 га территории, 1401 здание (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 202,11 км дорог. Обнаружено и обезврежено 611 692 взрывоопасных предмета», — сообщает Межведомственный координационный штаб.