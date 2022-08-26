Наньнин, Китай, 26 августа, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Объем внешней торговли Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая в июле достиг 61,56 млрд юаней (около $9 млрд), увеличившись на 18,8% в годовом исчислении, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Традиционная ярмарка в городе Наньнин. Китай

Это рекордно высокий показатель с точки зрения объема импорта и экспорта региона за один месяц. С января по июль объем внешней торговли Гуанси составил около 301,2 млрд юаней, снизившись на 12,4% в годовом исчислении.

В июле общий объем импорта и экспорта Гуанси составил 27,01 млрд юаней, увеличившись в годовом исчислении на 60,6%, в то время как импорт и экспорт обрабатывающей промышленности составили 12,52 млрд юаней, увеличившись на 16,3% в годовом исчислении. Объем импорта и экспорта логистических услуг в регионе достиг 13,51 млрд юаней, что на 9,8% больше, чем в предыдущем году.