Пекин, 26 августа, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Объем контейнерных перевозок в Китае вырос на 11,2% в годовом исчислении до 26,36 млн единиц двадцатифутового эквивалента в июле, показали данные Министерства транспорта КНР, передает 25 августа агентство Синьхуа.

Грузовые контейнеры. Китай

Темпы роста были на 4,7 процентного пункта выше, чем в июне. В июле объем контейнерных перевозок в портах Китая увеличился на 5,7% в годовом исчислении до 1,34 млрд тонн, после снижения на 2,3% в июне. Инвестиции Китая в основной капитал сферы транспорта достигли 330,9 млрд юаней (около $48,28 млрд) в июле, увеличившись на 4,1% в годовом исчислении.

Июльский объем грузоперевозок в Китае в основном восстановился до уровня аналогичного периода прошлого года, а снижение пассажиропотока сократилось из-за летнего ажиотажа в поездках, сказал сотрудник министерства Су Цзе.

Объем грузоперевозок в Китае снизился на 0,8% в годовом исчислении до 4,42 млрд тонн в июле по сравнению с падением на 1,9% в июне. Данные также показали, что пассажиропоток в стране упал на 26,1% в годовом исчислении в июле, сократившись с 31,4%-ного снижения в июне.