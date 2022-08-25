Нью-Дели, 26 августа, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Два грузовых автомобиля столкнулись на дороге в штате Карнатака на юге Индии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что в районе Каллембелла произошло лобовое столкновение двух грузовиков. В результате ДТП погибли девять человек, включая четверых женщин и двух детей. Еще 14 получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших отправили в больницу.

Отмечается, что жертвы дорожной аварии были мигрантами района Раичур, которые ехали в город Бенгалуру в поисках работы. Премьер-министр Индии Нарендра Моди высказал свои соболезнования родным и близким погибших. Он пообещал семьям жертв и пострадавших денежные компенсации из Национального благотворительного фонда.