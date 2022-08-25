Москва, , 23:18 — REGNUM Мещанский суд Москвы заочно арестовал и объявил в розыск гражданку России по обвинению в незаконном доступе к государственной тайне. Об этом сообщает 25 августа агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточняется, обвиняемая Светлана Т. проходит фигурантом по уголовному делу, возбуждённому по части 2 статьи 283.1 УК РФ «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, совершённое группой лиц».

В отношении обвиняемой судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента её экстрадиции или задержания на территории России.

Других подробностей о содержании дела в пресс-службе суда не раскрывают.