Прага, 25 августа, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Возвращаться на территорию б. УССР не намерены больше половины приехавших оттуда в Чехию беженцев, сообщает 25 августа ČTK. 80% опрошенных — женщины.

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция б. УССР

По данным Международной организации по миграции, 49% из них хотят остаться в Чехии, а ещё три процента намерены переехать в другую страну, но не на территорию б. УССР.

При этом 47% беженцев хотели бы поскорее вернуться домой. Из 1006 опрошенных 75% — горожане (на киевлян приходится семь процентов), а 25% жили в сельской местности на территории б. УССР.