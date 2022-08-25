Москва, 25 августа, 2022, 22:35 — ИА Регнум. В морских портах, подконтрольных киевскому режиму, остаются заблокированными более 50 иностранных грузовых судов, сообщает 25 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остается заблокированным 51 иностранное судно из 14 государств.

В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна» с 1 августа 2022 г. из портов [б. УССР] обеспечен выход 36 сухогрузов (в том числе 19 заблокированных), вывезено 746 037 тонн продовольствия (511 700 тонн кукурузы, 28 850 тонн подсолнечного масла, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 79 172 тонны пшеницы, 2914 тонн семян подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма, 14 000 тонн сахарной свеклы, 29 600 тонн рапса)», — сообщает Межведомственный координационный штаб.