Москва, 25 августа, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Свыше 9,5 тыс. пунктов временного размещения людей, эвакуированных с территории бывшей УССР и из Донбасса, продолжают работать в России, сообщает 25 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Пресс-служба администрации Липецкой области Беженцы с территории б. УССР

«В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий», — сообщает Межведомственный координационный штаб.