Тбилиси, , 22:26 — REGNUM Заключённый, получивший 20 августа огнестрельное ранение в голову, скончался в больнице в Тбилиси, сообщает 25 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

Выстрел Grand Power Ltd., Slovakia

28-летний Гурам Сванидзе перенёс операцию и несколько дней находился на искусственном дыхании, но врачи не смогли его спасти.

Сванидзе находился в тбилисской тюрьме № 8 в течение двух недель, где состояние его здоровья ухудшилось, поэтому администрация тюрьмы решила перевести его в Центр психического здоровья и профилактики наркомании. Выстрел, в результате которого заключенный получил смертельное ранение, произошёл именно в этом учреждении.

По данным следствия, Сванидзе, которого снова решили перевести обратно из центра психического здоровья в тюрьму в тбилисском районе Глдани, напал на одного из конвоиров и попытался покончить с собой. Специальная следственная служба опубликовала видеозапись, на которой видно несколько выстрелов.

Однако семья заключённого не доверяет версии следствия. Члены семьи говорят, что видеозапись, опубликованная следствием, была постановочной, и что министерство юстиции показало другую видеозапись в начале расследования. По их словам, человек, изображенный на кадрах, не является Гурамом Сванидзе, потому что он другого роста.

Специальная следственная служба задержала конвоира 3-го отдела главного управления конвоирования и специальных мероприятий Специальной пенитенциарной службы по факту халатности при исполнении служебных обязанностей, повлекшей причинение вреда здоровью заключённого.