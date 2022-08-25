Донецк , Ростовская область, , 21:50 — REGNUM Два казака войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» удостоены государственных наград за участие в специальной военной операции. Орденом Мужества посмертно награждён Олег Штехно, медаль «За отвагу» вручили вернувшемуся из Донбасса Денису Бабенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе войска Донского 25 августа.

Орден Мужества и медаль «За отвагу» don-kazak.ru

Казаков Донецкого округа наградили в Донецке Ростовской области. Орден Мужества передан семье погибшего сержанта Олега Штехно. У него остались жена и дочь. До начала СВО он принимал участие в локальных военных конфликтах.

Медаль «За отвагу» вручили вернувшемуся из Донбасса казаку ГКО «Гундоровское» Денису Бабенко. Боевые задачи в районе проведения СВО он выполнял в составе батальона «Барс» и исполнял там обязанности начальника штаба, а затем — заместителя командира подразделения.

ИА REGNUM напоминает, что батальон «Дон», в состав которого вошли казаки-добровольцы войска Донского, завершает боевое слаживание перед отправкой в Донбасс.