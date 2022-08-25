Екатеринбург, , 21:34 — REGNUM Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман остался на свободе с незначительными запретами определённых действий потому, что в очередной раз показала эффективность его «крыша». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил блогер-патриот Сергей Колясников.

Евгений Ройзман Egd.ru

«В очередной раз показала свою эффективность Московская крыша Ройзмана. Очень хотелось бы узнать конкретные персоналии этой «крыши», — сказал общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, Ройзман был задержан 24 августа на 48 часов. Его обвинили в дискредитации российской армии. Теперь ему грозит до трёх лет колонии.

25 августа Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий. При этом следователь настаивал на запрете покидать жильё с 0:00 до 23:59 по местному времени, но суд отказался удовлетворить ходатайство в этой части.

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