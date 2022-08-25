Бухарест, 25 августа 2022, 21:38 — REGNUM Министерство образования Румынии объявило о реализации масштабной программы по поддержке студентов высших учебных заведений. Об этом 25 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Эти средства будут выделяться по каналам профсоюзных студенческих организаций. Комментируя планы румынского минобра, его глава Сорин Кымпяну сказал:
Предполагается, что в период учебного 2022/2023 года правительство Румынии предоставит на соответствующие цели 1 млрд леев ($200 млн).
Напомним, Румыния является единственной страной Восточной Европы, где система образования частично контролируется государством.
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