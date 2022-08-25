Бухарест, , 21:38 — REGNUM Министерство образования Румынии объявило о реализации масштабной программы по поддержке студентов высших учебных заведений. Об этом 25 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Олег Филатчев. Студенты

Эти средства будут выделяться по каналам профсоюзных студенческих организаций. Комментируя планы румынского минобра, его глава Сорин Кымпяну сказал:

«Наша задача — поощрять талантливых молодых людей и создавать позитивный имидж системе румынских вузов».

Предполагается, что в период учебного 2022/2023 года правительство Румынии предоставит на соответствующие цели 1 млрд леев ($200 млн).

Напомним, Румыния является единственной страной Восточной Европы, где система образования частично контролируется государством.

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