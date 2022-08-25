Таллин, , 21:29 — REGNUM Активная поддержка Эстонией различных антироссийских инициатив не дала исчерпывающего результата, сообщил 25 августа эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эстония, отмечает Рейнсалу, поддерживает те инициативы, которые должны привести Россию к изоляции в международных организациях. Не раз бывало, что такая инициатива шла прямо из Таллина.

Однако можно привести ряд примеров, «когда политика изоляции не была успешной или по разным процедурным причинам не удавалось предотвратить деятельность России в организациях».

Напомним, одной из последних антироссийских инициатив Таллина стал запрет на выдачу гражданам России шенгенских виз. Инициатива обсуждается на уровне ЕС.

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