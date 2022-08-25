Москва, 25 августа, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Указ президента России Владимира Путина об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ на 137 тыс. человек является только началом. Об этом 25 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По мнению эксперта, руководство России будет и в дальнейшем увеличивать численность армии. При этом нарастить количество военнослужащих нужно как минимум на 500 тыс. человек.

«У нас почти на 140 тыс. увеличивается численность российских военнослужащих. Я полагаю, что это только начало, увеличение надо довести до 500 тыс. человек», — сказал Коротченко.