Париж, 25 августа, 2022, 20:58 — ИА Регнум. В результате катастрофы легкомоторного самолета, которая произошла на востоке Франции, погибли два человека, среди которых ребенок, сообщает 25 августа газета Le Dauphiné.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

По утверждению издания, возраст погибшего ребенка не превышает 10 лет.

Самолет разбился через несколько минут после взлета с аэродрома «Турнон-Альбервиль» и его остов был найден возле автодороги.

Причины трагедии пока не выяснены.