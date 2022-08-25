Вашингтон, 25 августа, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Председатель комитета Палаты представителей США по национальной безопасности потребовал от генерального директора Twitter Парага Агравала объясниться после «тревожных заявлений информатора о плохом обеспечении безопасности и конфиденциальности», сообщает 25 августа Reuters.

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Ранее на неделе бывший руководитель службы безопасности Twitter Питер Затко заявил, что компания ввела в заблуждение регулирующие органы, ложно заявив о надежной защите своих пользователей от хакеров и спама.

Специалист написал 84-страничную жалобу, в которой говорится, что Twitter ложно утверждал, что у компании есть надежный план безопасности. По словам программиста, сам он предупреждал коллег о том, что соцсеть использует устаревшее и уязвимое программное обеспечение.

Генеральный директор Twitter позднее назвал заявления экс-сотрудника «фундаментально, технически и исторически неточными».