Рим, , 20:36 — REGNUM Социальные гарантии для самозанятых в Италии должны быть аналогичными тем, которые есть у наемных работников, заявила 25 августа лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии» Giorgiameloni.it

Если человек работает и платит налоги, он должен иметь возможность рассчитывать на помощь государства в кризисный момент безотносительно юридической формы своей деятельности, отметила Мелони.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.