Москва, , 20:27 — REGNUM Решение руководства России задействовать в спецоперации на территории б. УССР лишь часть военных ресурсов страны является оправданной. Об этом 25 августа заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, США намерены затянуть спецоперацию на как можно более длительный срок, чтобы истощить военный и экономический потенциал России. Участие же ограниченного российского контингента в боях против киевского террористического режима мешают Вашингтону реализовать задуманное.

«Именно поэтому мы и не бросаем все силы в бой. Мы знаем, что будет и вторая и третья серия — пускай они используют всё, что у них лежит на складах. У нас тоже много чего на складах лежит», — сказал Безруков.

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