Рим, , 20:22 — REGNUM Расходы родителей школьников Италии на подготовку к учебному году выросли на 7%, с такой оценкой выступили 25 августа эксперты Codacons.

Полный набор учебников и пособий (новых) обойдется в 1300 евро, школьных принадлежностей — в 588 евро.

Эксперты рекомендуют родителям, которые хотят сэкономить, не только приобретать книги у букинистов, но также отказаться от «дизайнерских линий» школьной продукции и реже включать детям телевизор, чтобы те в меньшей степени подвергались воздействию рекламы.