Волгоград, 8 апреля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Волгоградской области местного жителя, планировавшего вступить в ВСУ. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

«Задержан 42-летний местный житель по подозрению в государственной измене», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина планировал уехать на Украину транзитом через территорию третьей страны и присоединиться к ВСУ, чтобы участвовать в боевых действиях против российской армии.

В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ), расследование продолжается.

Как ранее передавало ИА Регнум, уголовное дело о госизмене возбудили против жителя Комсомольска-на-Амуре, который сотрудничал с Киевом и планировал передавать украинскому военному ведомству информацию о деятельности оборонного предприятия на территории Хабаровского края. Эти данные дали бы Киеву возможность запланировать и осуществить диверсии на объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке, отметили в ФСБ.