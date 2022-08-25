Москва, , 19:53 — REGNUM Число жителей Латвии, которые хотят переехать в Россию растет быстрыми темпами. Об этом 25 августа заявил посол России в Латвии Михаил Ванин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, жителям Латвии, которые хотят переехать в России необходимо оказать всестороннее содействие.

«Что обязательно нужно сделать — это помочь всем тем людям, которые живут в Латвии и хотят переехать в нашу страну. Таких людей много и с весны их количество растет взрывными темпами», — сказал Ванин.

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