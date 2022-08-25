Москва, , 19:50 — REGNUM Независимость Македонской православной церкви признала РПЦ, сообщает 25 августа пресс-службе Московского патриархата.

Патриарх Кирилл Patriarchia.ru

Патриарх Кирилл 25 августа зачитал Священному Синоду РПЦ решение, принятое Сербской Православной Церковью — даровать автокефалию Македонской Православной Церкви (Охридской Архиепископии).

Синод, в свою очередь, постановил признать Македонскую Православную Церковь автокефальной Церковью-Сестрой, вписав имя её предстоятеля Блаженнейшего Архиепископа Охридского и Македонского Стефана в священные диптихи.

В РПЦ напомнили, что 16 мая состоялось восстановление общения Сербского Патриархата с Македонской Православной Церковью в статусе автономной церкви, который был предоставлен ей в 1959 году.

Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви 15–21 мая 2022 года в ответ на ходатайство Македонской Православной Церкви единогласно благословил ее автокефалию.

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