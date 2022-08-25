Москва, , 19:41 — REGNUM Приключения сильно нетрезвого американского дипломата Николаса Сторми Наварро, всё-таки сумевшего добраться до посольства США в Москве, заслуживают дополнительной денежной премии от Госдепа, сообщает 25 августа МИД России.

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Таким пожеланием российское внешнеполитическое ведомство сопроводило видеоролик, опубликованный в Telegram-канале МИД РФ.

На видео, взятом с камер наблюдения, можно посмотреть, как сильно пьяный Наварро ранним утром 10 июля добирался пешком до входа в посольство США.

С большим трудом, падая в лужи и на проезжую часть улицы, перепачкав свою одежду, американский дипломат всё же достиг пункта назначения.

«Призываем Госдеп доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за невыносимые условия работы. Борьба с нами — дело изматывающее», — отмечает МИД России.

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