София, 25 августа, 2022, 19:31 — ИА Регнум. В ближайшее время в библиотеки сотен школ крупных городов и небольших населенных пунктов Болгарии поступят произведения русской классики. Об этом 25 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в болгарском министерстве образования.

Константин Юон. Портрет Пушкина. 1950

Пополнение библиотечных фондов средних и средних специальных учебных заведений предусмотрено специальной программой действующего правительства Болгарии.

Предполагается, что к 1 сентября наряду с произведениями австралийских, американских и британских авторов на полках болгарских школьных библиотек появятся обновленные издания Пушкина, Тютчева, Фета, Блока, Есенина и других выдающихся русских поэтов.

Напомним, ранее министерство образования и науки Болгарии объявило о намерении «расширить кругозор болгарских школьников за счет приобретения в соответствующие запасники шедевров мировой литературы».