Москва, , 19:01 — REGNUM Российская артиллерия хорошо справляется с поставленными задачами с уничтожением укрепрайонов и личного состава киевских войск. Об этом 25 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Артиллерия у нас работает очень хорошо. И это не может не радовать», — сказал Безсонов.

По его словам, противник несет колоссальные потери. При этом у российских войск есть успехи в части продвижения в сторону города Николаев.

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