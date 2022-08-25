Вашингтон, 25 августа, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 25 августа подписал указ о реализации мер, предусмотренных законом о субсидировании американской полупроводниковой промышленности на сумму $52,7 миллиардов, сообщает Reuters.

Gage Skidmore Джо Байден

Закон под названием «Чипы и наука» направлен на повышение конкурентоспособности Соединённых Штатов перед Китаем.

Среди прочего закон призван решить проблему постоянной нехватки чипов, затронувшей индустрию автомобилей, оружия, стиральных машин и видеоигр. Тысячи легковых и грузовых автомобилей простаивают в юго-восточном штате Мичиган в ожидании чипов, нехватка которых продолжает сказываться на автопроизводителях.

Законом предусматривается выделение более $50 млрд на поддержку отечественного производства полупроводников, а также установление 25-процентного инвестиционного налогового кредита для инвестиций в их производство.